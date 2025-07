Die „Offenen Gärten“ gehen im Seeland und Aschersleben am Wochenende in die zweite Runde. Welche ungewöhnlichen Gestaltungsideen es zu sehen gibt.

Auch der Garten der Familie Riske in Gatersleben wird in der zweiten Runde der offenen Gärten wieder mit dabei sein – natürlich mit Garten-Café.

Seeland/Aschersleben/MZ - Das Wetter in den vergangenen Wochen hat den Gärtnern die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben. Lange Trockenphasen waren darunter, manchmal Temperaturen, die an der 40-Grad-Marke kratzten. Der Rasen vielerorts ist knusprigbraun. Die Sommerrunde der „Offenen Gärten der Stadt Seeland, Aschersleben und Umgebung“ war deshalb ernsthaft in Gefahr.