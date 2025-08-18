Die Fußballerinnen von Rotation Aschersleben überzeugen im Test: Das Team um Trainer Holger Braun dreht einen 0:2 Rückstand gegen den Nachwuchs des Halleschen FC in einen 3:2-Sieg.

Rotation Aschersleben, hier mit Patricia Braun (rechts), gewann einen Test auf der heimischen Anlage gegen die U 17 des HFC mit 3:2.

Aschersleben/MZ - Die Fußball-Damen des SV Rotation Aschersleben haben wenige Tage vor dem Saisonstart in der Regionalklasse 2 (Kleinfeld) ihre starke Frühform unter Beweis gestellt. Am Freitagabend setzte sich das Team von Trainer Holger Braun in einem packenden Vorbereitungsspiel gegen die U17 des Halleschen FC nach 0:2-Rückstand noch mit 3:2 durch.