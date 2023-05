Nach dem Erfolg gegen den BSC Biendorf kann der FSV Drohndorf/Mehringen am Samstag die Spitze übernehmen. Warum der Coach dennoch mahnt.

Drohndorf/MZ - Seine eigenen Worte von vor dem Wochenende klangen Dominik Ernst am Montag noch in den Ohren. „Wer dieses Spiel gewinnt“, hatte der Coach des FSV Drohndorf/Mehringen vor dem Duell mit dem BSC Biendorf am Sonntag gesagt, „für den ist die Tür zur Landesklasse ganz weit offen. Auch ich kann mir nicht vorstellen, dass derjenige sich dann noch stoppen lässt.“