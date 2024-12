In der Aula des Ascherslebener Gymnasiums Stephaneum sind auch in diesem Jahr einige herausragende Schüler mit dem silbernen Ginkgoblatt geehrt worden. Wer die Preisträger sind.

Aschersleben/MZ - Die Kronleuchter in der Aula des Stephaneums strahlen hell. An einem baumelt winterliche Deko – glänzende Sterne, Kugeln, Schneeflocken –, während der Stephaneerchor unter Leitung von Grit Geschke festliche Lieder wie „Joy to the World“ singt. Immer um den Nikolaustag herum werden hier die silbernen Ginkgoblätter, die Stephaneerpreise, verliehen – so auch am Donnerstagabend.