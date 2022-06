Friedenslichter in Aschersleben

Es war eine sehr emotionale Stunde für die etwa 300 Besucher in der Stephanikirche und ein klares Zeichen gegen den Krieg.

Die Stephanikirche wurde am Sonntagabend als Zeichen der Verbundenheit in den Farben der ukrainischen Flagge angestrahlt.

Aschersleben/MZ - „Ich muss an die denken, die da jetzt kämpfen. Und ich bin Mutter und ich sehe meine Kinder, die sehr traurig sind, wenn sie Nachrichten hören“, sagt Pfarrerin Anne Bremer. Dann bricht ihr die Stimme weg, Tränen fließen. Es sind Emotionen wie diese, die am Sonntagabend die Friedensandacht in der Stadtkirche St. Stephani bestimmen.