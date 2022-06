Freileitungen in Freckleben sollen verschwinden

Sie sollen durch Erdkabel ersetzt werden, jedoch ohne dass die Straßen gleich mit ausgebaut werden. Was Mitnetz plant und was die Stadt macht.

In Freckleben sollen in nächster Zeit Freileitungen durch Erdkabel ersetzt werden.

Freckleben/MZ - Die mitteldeutsche Netzgesellschaft Mitnetz Strom will bald damit beginnen, das Leitungssystem in Freckleben zu erneuern. Das Leitungsnetz werde ertüchtigt, um vor allem erneuerbare Energien aufnehmen zu können, erklärte Petra Wölfli, Tiefbauamtsleiterin der Stadt Aschersleben, in der jüngsten Ortschaftsratssitzung.