Der Frecklebener Ortschaftsrat möchte wissen, was der Unterhaltungsverband für den Ort getan hat. Eine Vertreterin der Stadt Aschersleben will Antworten nachliefern. Wie die Beratung verlief.

Frecklebener Ortschaftsrat lehnt Beitragszahlung an Unterhaltungsverband Wipper-Weida ab

Auch Schlammlawinen hat es nach Starkregen in Freckleben schon gegeben. Deshalb ist für den Ortschaftsrat die Unterhaltung der Gräben so wichtig.

Freckleben/MZ - Eine ganze Stunde hat sich der Ortschaftsrat in Freckleben in seiner jüngsten Sitzung einem einzigen Tagesordnungspunkt gewidmet, zu dem er in Vorbereitung auf die nächste Stadtratssitzung angehört wurde: Die alljährliche Umlage der Verbandsbeiträge für die Gewässerunterhaltungsverbände, die sich im Gebiet der Stadt Aschersleben um die Gräben und kleineren Bäche, die sogenannten Gewässer zweiter Ordnung kümmern, wurde wieder einmal zum Zankapfel.