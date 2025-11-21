Mit mehr als einer halben Million Euro Förderung wurde in Freckleben ein vergessener weißer Fleck beim Breitbandausbau erschlossen. Wer besonders gelobt wird und warum es länger gedauert hat.

Infrastruktur-Ministerin Lydia Hüskens kam zur Inbetriebnahme des Glasfasernetzes nach Freckleben.

Freckleben/MZ - Franz Prantl atmet tief durch, als er am Mittwochnachmittag im Kreise vieler Menschen in Freckleben das Wort ergreift und die Ministerin lobt, die Wort gehalten hat. Der Rentner trägt maßgeblichen Anteil daran, dass das Unterdorf von Freckleben seit ein paar Wochen in Gigabitgeschwindigkeit ins Internet kann.