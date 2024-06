In Freckleben, Giersleben und Neu Königsaue wird dieses Wochenende gefeiert. Was alle Feste gemeinsam haben und durch welche Eigenheiten sie sich unterscheiden.

Adlerschießen steht am Sonntag nicht nur wie hier in Freckleben, sondern auch in Giersleben auf dem Programm. In Neu Königsaue gibt es am Sonnabend ein Preisschießen mit Luft- bzw. Lasergewehr.

Freckleben/Giersleben/Neu Königsaue/MZ - Einmal im Jahr wird in jedem Dorf so richtig gefeiert. Und wie es der Zufall so will, haben sich mit Freckleben, Giersleben und Neu Königsaue gleich drei Ortschaften der unmittelbaren Umgebung das kommende Wochenende dafür ausgesucht. Für die Einheimischen ist klar, welches Fest sie besuchen. Um aber Gästen die Wahl des Orts und des Zeitpunkts zu erleichtern, hat die MZ einen Blick in die Programme geworfen.

In Giersleben und Neu Königsaue geht es bereits am Freitag, 28. Juni, los – im Ortsteil der Verbandsgemeinde Saale-Wipper bereits um 18 Uhr mit einem „großen Knall“, wie es heißt. Neu Königsaue startet 19 Uhr mit einem Fackelumzug. Beide Orte haben ab 20 Uhr Discoabende zu bieten.

Angebote für Kinder

Am Sonnabend, 29. Juni, geht es in Neu Königsaue bereits um 8.30 Uhr mit dem Abholen der alten Schützenkönige weiter. Das Königsauer Treffen findet ab 13 Uhr statt, der Nachmittag ist auf Familien, insbesondere Kinder ausgelegt. Dafür kommen wie jedes Jahr Schausteller in den Ort.

Ein kinderfreundliches Fest ist am Sonnabend auch Schwerpunkt in Giersleben, wo das Kinderangebot ab 10 Uhr inklusive Stationsspielen bis in den späten Nachmittag geht. Highlight ist eine Ausfahrt historischer Feuerwehren um 16 Uhr. Freckleben startet 11 Uhr ins Festwochenende und bietet ebenfalls ein Kinderfest, ehe sich 14.30 Uhr ein Kaffeeklatsch anschließt. Alle drei Orte laden abends zum Tanz, die beiden Ascherslebener Ortsteile zu 19 Uhr, Giersleben ab 20 Uhr. In Neu Königsaue werden im Rahmen der Tanzveranstaltung außerdem die Preise der traditionellen Tombola vergeben.

Festumzüge am Sonntag

Der Sonntag, 30. Juni, ist den Festumzügen vorbehalten. Bereits 7 Uhr werden in Freckleben die Schützenkönige des Vorjahres abgeholt. Die Eier, die man traditionell im Rahmen des Heimatfestes sammelt, sollen gegen 11 Uhr auf der Burg verspeist werden. Adlerschießen ist ab 12 Uhr, die Siegerehrung gegen 15.30 Uhr.

Neu Königsaue startet 9.15 Uhr, um 200 Jahre Schützenkorporation und 30 Jahre Kreisschützenbund Quedlinburg zu feiern. 10 Uhr wird zum Frühschoppen geladen, das Preisschießen ist von 13 bis 15 Uhr möglich. Mit der Siegerehrung bei Kaffee und Kuchen geht das Schützen- und Heimatfest in Neu Königsaue am Nachmittag zu Ende.

Oldtimertreffen und Adlerschießen

Auch in Giersleben ist ein Umzug geplant, der 9.30 mit Salutschüssen startet. Ab 10 Uhr ist Oldtimer-Treffen mit dem Schwerpunkt Landtechnik, ab 13 Uhr läuft das Adlerschießen. Auch hier enden die Feierlichkeiten des Dorf- und Vereinsfestes mit Kaffee, Kuchen und Siegerehrung.

Mit Ausnahme der Tanzveranstaltung am Sonnabend in Freckleben wird im Rahmen der Heimatfeste kein Eintritt erhoben.