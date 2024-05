Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - Der Pokalsieg war greifbar. Die Fußballdamen von Rotation Aschersleben rangen dem späteren Gewinner alles ab, hatten jedoch im Finale des Kleinfeld-Pokals von Sachsen-Anhalt knapp das Nachsehen. Die Spielerinnen von Saxonia Tangermünde streckten den Pokal nach dem 3:2-Sieg am Maifeiertag auf der Sportanlage in Bernburg in die Höhe, während Aschersleben den vergebenen Chancen, speziell in der ersten Halbzeit, etwas nachtrauerte.