Seit Jahren baut die Froserin Ariane Koch mit Begeisterung Kürbisse an. Ihre Krebserkrankung macht das nun schwierig. Doch dank der Hilfe von Familie und Freunden kann sie sich auch dieses Jahr an ihrem liebsten Hobby erfreuen.

Trotz Kampf gegen den Krebs: Froser Kürbiszüchterin geht dank Familie und Freunden ihrem Hobby nach

Ariane Koch aus Frose ist schwer an Krebs erkrankt. Ihre ungewöhnlichen Kürbisse gibt es dank ihres Mannes Pedro Gomes trotzdem. Für sie ist das ein Herzensprojekt, das ihr durch die Krankheit hilft.

Frose/MZ - Blau, weiß, halloweenorange, gestreift, gepunktet, geflammt – dass es auch in diesem Jahr wieder die ausgefallensten Kürbisse in Frose gibt, damit hätte wohl kaum jemand gerechnet. Denn Ariane Koch, die von anderen gern einmal als Kürbis-Queen bezeichnet wird, ist seit Ende des vergangenen Jahres schwer an Krebs erkrankt. Der hatte sogar schon in den Bauchraum gestreut. Ein Kampf, der kräftezehrend ist und dessen Ausgang lange Zeit nicht feststand.