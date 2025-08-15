Dunkle Vogelwolken – mit über tausend Tieren – tanzen derzeit durch die Lüfte. Ihre Nacht verbringen sie im Froser Feuchtgebiet und achten dabei auf Ordnung und Abstand.

Flugschau der Stare am Abendhimmel über dem Seeland

Flugformationen, die für Aufsehen sorgen: In dunklen Wolken tanzen die Stare in der Dämmerung über den Himmel.

Seeland/Aschersleben/MZ - Die kahlen Bäume im Froser Zuckerbusch, die sich in den abendlichen Sommerhimmel strecken, sehen aus, als ob sie Blätter tragen. Doch die dunklen Schatten, die im regelmäßigen Abstand aus den Ästen „sprießen“, sind alles andere als das: „Hier schlafen derzeit hunderte Stare, immer im Abstand von zwei Starenbreiten“, erzählt Ornithologe Uwe Nielitz von diesem Kuriosum.