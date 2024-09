Feuerwehren aus dem Salzlandkreis, darunter Aschersleben und Drohndorf, aber auch das THW aus Staßfurt helfen an den Einsatzorten am Brocken und in Oranienbaum.

Aschersleben/MZ. - Das Feuer am Brocken, das seit Freitag die Einsatzkräfte in Atem hält, beschäftigte am Wochenende auch Feuerwehrleute aus dem Salzlandkreis. Am Samstagnachmittag wurden sie alarmiert, um im Harz Unterstützung zu leisten. Wie Kreissprecher Marko Jeschor bestätigte, sei aus der Nachbarschaft am Samstagnachmittag der Fachdienst Führungsunterstützung aus dem Salzlandkreis angefordert geworden.

Zu den Aufgaben des Fachdienstes gehörten die Unterstützung der Technischen Einsatzleitung im Katastrophenfall auf mittlerer Führungsebene, wie es in der entsprechenden Aufgabenbeschreibung heißt.

Acht Einsatzkräfte in Elend

Die Alarmierung war am Nachmittag kurz nach 15 Uhr erfolgt. Im Einzelnen hätten sich vier Fahrzeuge mit acht Führungskräften auf den Weg in den Harz gemacht. „In diesen Minuten treffen die Kameraden aus Aschersleben, Hecklingen, Pömmelte, Plötzkau, Staßfurt, Calbe, Peißen und Könnern in Elend ein“, berichtete Jeschor am Samstag um kurz nach 17 Uhr. Aus Aschersleben war der frühere Ortswehrleiter Rene Knoblauch für zwölf Stunden im Harz dabei.

Auch der Kreisbrandmeister sei in den Einsatz involviert. Landrat Markus Bauer danke laut Jeschor den Kameraden für ihren Einsatz. Bauer hoffe, dass der Brand im Harz so schnell wie möglich gelöscht werden könne und alle Kameraden gesund wieder zurückkehren können.

THW pausenlos im Einsatz

Diese Hoffnung hatten auch die Mitglieder des Technischen Hilfswerks Bernburg und Staßfurt, die ebenfalls zur Unterstützung in den Harz gerufen wurden. Während sich die Staßfurter um den Wegebau kümmerten, rückten die Bernburger in der Nacht zum Samstag mit ihren beiden Tankfahrzeugen an.

„Unsere Aufgabe ist es, die Brockenbahn und die Feuerwehren mit Wasser zu versorgen“, sagte Jörg Däumichen, Ortsbeauftragter des THW Bernburg. Acht Mitglieder sind nun seither im Schichtdienst im Einsatz.

Hoffen auf Regen

Wie lange dieser dauert? Dazu konnte Däumichen noch keine Angaben machen. Jedoch sind die Hoffnungen bereits am Sonntagmorgen groß gewesen, dass der angesagte Regen am Abend für Entspannung sorgt. Es ist auch nicht der erste Einsatz dieser Art für die Bernburger auf dem höchsten Berg Sachsen-Anhalts.

Schon vor zwei Jahren beim großen Brand an derselben Stelle am Brocken war die Feuerwehr aus dem Salzlandkreis im Einsatz gewesen, damals sogar mit noch deutlich mehr, nämlich insgesamt etwa 150 Einsatzkräften. Bei dem Einsatz damals war ein Feuerwehrmann leicht am Auge verletzt worden.

Einsatz in Oranienbaum

Von weiteren Hilfestellungen aus dem Salzlandkreis für die Nachbarschaft im Harz war zunächst nichts bekannt. Allerdings ging am Samstag auch eine telefonische Anforderung des Landkreises Wittenberg über das Landesverwaltungsamt wegen des weiteren Großbrandes an diesem Wochenende bei Oranienbaum ein. Auch dort benötigte man Hilfe aus dem Salzlandkreis.

Das THW Bernburg beim Befüllen des Wasserbehälters. Vor allem für die Wasserversorgung ist das THW mit seinen zwei Tankern verantwortlich. (Foto: THW Bernburg)

Hierbei, so Kreissprecher Jeschor, ging es um die Anforderung von zwei Fachdiensten Brandschutz für Sonntagabend und Montagmorgen. Der erste davon machte sich am Sonntagnachmittag auf den Weg in Richtung Osten. Insgesamt 86 Retter aus Aschersleben, Drohndorf, Könnern, der Egelner Mulde, Seeland, Bördeland, Schönebeck und Bernburg trafen sich mit 15 Fahrzeugen und einem Motorrad im Gewerbegebiet in Bernburg zum angekündigten Ausrücken nach Oranienbaum. Darunter die Ortsfeuerwehr Gatersleben, wie Seeland-Stadtwehrleiter Nico Przybille berichtet, die Feuerwehr Drohndorf mit Löschfahrzeug samt zehn Kameraden und die Ortsfeuerwehr Aschersleben mit Rüstwagen und Kradmelder sowie dem Verbandsführer – insgesamt sechs Kameraden, so Andreas Heinze, Ascherslebens Ortswehrleiter und der stellvertretende Verbandsführer des Fachdienstes, vor dem Ausrücken am Sonntag auf MZ-Anfrage.

Ursprünglich sollten sie nach zwölf Stunden – am Montagmorgen – von Kameraden aus Staßfurt, Bernburg, Barby, Calbe, Nienburg und Saale-Wipper abgelöst werden. Dieser Einsatz wurde aber am Sonntagnachmittag abgesagt, weil es keinen Bedarf mehr gab. „Hoffentlich spielt der Wettergott mit“, hatte Andreas Heinze noch am Sonntagmittag in der Hoffnung auf Regen gesagt.