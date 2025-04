Alarmierung für Feuerwehr und Katastrophenschutz in Aschersleben: Retter aus der Eine-Stadt unterstützen die Löscharbeiten bei einem Großbrand in Bernburg und versorgen die Einsatzkräfte.

Der Katastrophenschutz kümmert sich um die Versorgung der Rettungskräfte an der Einsatzstelle in Bernburg.

Aschersleben/Bernburg/MZ - Am Dienstag rückten die Feuerwehr Aschersleben und der in der Stadt stationierte Katastrophenschutz zur Unterstützung nach Bernburg aus. Dort war am frühen Morgen eine Halle auf dem Gelände einer Brennstoffproduktionsanlage am Zementwerk in Brand geraten.