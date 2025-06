Ganz Aschersleben verwandelt sich am Wochenende zur Fête de la Musique in eine Bühne. Musiker und Besucher genießen und treffen sich.

Fête de la Musique verwandelt ganz Aschersleben in eine große Bühne

Im lauschigen Museumshof steht eine der vier Bühnen der Fête de la Musique, die am Wochenende in Aschersleben gefeiert wurde.

Aschersleben/MZ - Was für ein Sommerabend. Von der fast unerträglichen Hitze des Tages ist im lauschigen Ascherslebener Museumshof kaum noch etwas zu spüren. Die Leute sitzen entspannt unter dem grünen Blätterdach großer Bäume oder unter schattenspendenden Sonnenschirmen und lauschen der Musik. Der Lyra-Chor besingt gerade das Heidenröslein. „So hab ich es noch nie gehört“, meint Jutta Hofmann und genießt die Chormusik. Neben ihr sitzt Daniela Winter – ebenfalls aus der Eine-Stadt. Auch sie wollte die Fête de la Musique, die am Sonnabend zur Sommersonnenwende in Aschersleben gefeiert wurde, nicht verpassen.