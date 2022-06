Falsch verstandene Tierliebe: Vogeljunge brauchen auch in Aschersleben nur selten Hilfe

Immer wieder werden kleine Vogel-Kinder im Ascherslebener Zoo abgegeben, obwohl das eigentlich nicht nötig ist. Experten erklären, wie man am besten mit den Jungtieren umgeht.

Aschersleben/MZ - Montag, Dienstag, Mittwoch - gleich an drei Tagen nacheinander wurden im Ascherslebener Zoo kleine Vogel-Kinder an der Kasse abgegeben. „Jungvögel, die unsere Hilfe gar nicht benötigt hätten“, sagt Zooleiter Alexander Beck, der sich zwar über Tierliebe freut, sie in diesem Fall aber falsch verstanden sieht. Denn verwaist waren die Tiere nicht. Die Vogeleltern hätten sich noch weiter um sie gekümmert.