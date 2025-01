Der Extremsportler und Abenteurer Jonas Deichmann berichtet am 22. Februar im Ballhaus Aschersleben von seinen Abenteuern. So auch von seiner Weltumrundung, die er 2020 startete.

Aschersleben/MZ - Extremsportler und Abenteurer Jonas Deichmann kommt nach Aschersleben. Der 37-Jährige, der in 14 Monaten die Welt radelnd, schwimmend und laufend umrundet hat, hält am Sonnabend, 22. Februar2025, einen Vortrag im Ballhaus.

In einer spektakulären, multivisuellen Show erzählt er dann von Abenteuern, gibt Einblicke in seine Denkweise und Motivation, in seine Zielsetzung und den Umgang mit Rückschlägen, heißt es in der Ankündigung des veranstaltenden Vereins Aktiv Leben.

Radrekorde auf allen Kontinenten

Deichmann sei laut Ankündigung der einzige Mensch, der Radrekorde auf allen großen Kontinentaldurchquerungen aufgestellt hat. 120 Ironmans an 120 Tagen hintereinander? Für Deichmann kein Problem. Er ist außerdem Bestseller-Autor. Sein Buch „Das Limit bin nur ich“ ist auch als Dokumentarfilm erschienen.

Darin geht es um seine Weltumrundung, die er 2020 in München startete – und mehr als ein Jahr später dort auch beendete. Film und Buch erzählen von den vielen Herausforderungen, Abenteuern und Erlebnissen auf seiner Reise. Zum Beispiel entwickelt sich Jonas Deichmann auf seinem Weg nach Zentralmexiko zum Medienphänomen und erhält den Spitznamen der „Deutsche Forrest Gump“.

Tickets auch online

Von diesen Erfahrungen und vielen weiteren möchte er den Ascherslebern am 22. Januar berichten. Sein Vortrag beginnt 19.30 Uhr, Einlass ist bereits eine Stunde vorher. Im Anschluss an seinen Vortrag beantwortet er Fragen.

Karten für den Vortrag gibt es online oder im Gesundheitszentrum in der Weststraße 18 in Aschersleben. Erwachsen zahlen 15 Euro, Kinder unter zwölf kommen kostenlos rein.