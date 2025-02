Der Extremsportler Jonas Deichmann erzählt in der ausverkauften Ballhaus-Arena in Aschersleben, wie er die Welt im Triathlon umrundet und überall nette Menschen getroffen hat.

Aschersleben/MZ. - „Ich hatte mehrfach Gänsehaut und bin emotional getroffen“, gesteht ein Gast am Samstag im Ascherslebener Ballhaus. „Es war ein sehr inspirierender Vortrag“, erklärt ein anderer am Mikrofon. Vor 450 Zuschauern hat der Abenteurer und Extremsportler Jonas Deichmann von seiner Weltumrundung in 430 Tagen als Schwimmer, Radfahrer und Läufer berichtet.