EU-Verbot für Tattoo-Farben stellt auch Tätowierer in Aschersleben vor Herausforderungen

Eine EU-Verordnung untersagt seit Anfang des Jahres die Nutzung vieler Tattoo-Farben. Das nächste Verbot ist schon in Sichtweite.

Aschersleben/MZ - Die eigentlich so bunte Tattoo-Industrie zeigt sich gerade ziemlich eintönig: Seit dem 4. Januar ist in der EU die Nutzung zahlreicher Farben nicht mehr möglich. Grund ist die neue sogenannte Reach-Verordnung (kurz für: Registrierung, Evaluierung und Autorisierung von Chemikalien) der Europäischen Chemikalienagentur, die die Nutzung der Farben verbietet. Die Substanzen stünden im Verdacht, krebserregend zu sein, heißt es auf Seiten der Agentur.

Deutsche Tätowierer stellt das Verbot vor große Herausforderungen. So auch René Gröger, der in Aschersleben das Tattoo-Studio „Dark n Strange“ am Zippelmarkt betreibt. Zwar gebe es bereits neue Farben, die der Verordnung gerecht werden, aber: „Die sind bei deutschen Händlern nicht erhältlich“, erklärt Gröger. Dafür müsse man sich aktuell noch im Ausland umschauen.

Das hat seine Kollegin getan und bei einem für Deutschland zertifizierten Anbieter einige der Reach-konformen Farben erworben. „Ich sehe es aber nicht ein, den deutschen Händlern keine Chance zu geben“, so René Gröger. Zumal einige seiner Handelsbeziehungen schon länger bestünden. Einmal gekaufte Farben, die der Neuregelung nicht entsprechen, „landen jetzt im Mülleimer“. Einigen Kollegen sei so ein Schaden von bis zu 3.000 Euro entstanden.

Corona erschwert die Bedingungen zusätzlich

Ein weiteres Problem: der Preis der neuen Töne. Für ein Farbfläschchen, das ihn früher 11 bis 12 Euro gekostet habe, zahlt der Tätowierer mit 25 Euro nun mehr als das Doppelte, denn die Nachfrage ist groß. Hinzu kommt, dass auch andere Produkte coronabedingt teurer geworden seien, erläutert René Gröger. Der Preis für einen Pack Handschuhe habe sich von 5 auf 25 Euro verfünffacht, ein Kübel Desinfektionsmittel koste ihn nun 100 statt 50 Euro. „Das wird langsam unbezahlbar“, meint der 46-Jährige, der sein Studio während der Pandemie etwa ein halbes Jahr lang schließen musste. „Das müssen wir natürlich alles auf die Kunden umlegen.“

Die seien wegen der Einschränkungen durch das Farbverbot verärgert und wollten nicht als „Versuchskaninchen“ für die neuen Substanzen herhalten, schildert René Gröger. Seit etwa zehn Jahren ist er in Aschersleben als Tätowierer tätig. Termine vergibt er nur zweimal im Jahr, für die folgenden sechs Monate. Normalerweise müsse er sich anstrengen, allen Anfragen gerecht zu werden. Dieses Mal sei es ihm schwergefallen, seinen Terminkalender überhaupt zu füllen, da viele Kunden erst einmal abwarten wollten, wie sich die Lage entwickelt und wann ihr Wunsch-Tattoo möglich sein wird, sagt Gröger.

Weiteres Verbot ab 2023

Derweil ist ein neues Verbot schon jetzt in Sichtweite. Ab 2023 sollen ein Blau- und ein Grün-Pigment ebenfalls vom Markt verschwinden. Der Verlust von Blau als Primärfarbe treffe seine Industrie dann besonders hart, sagt René Gröger. Außerdem seien Blau und Grün als stabilste Pigmente auch Teil von schwarzer Tattoo-Farbe, für die es damit auch eng werden könnte.

Eine Online-Petition mit dem Titel „Save The Pigments“ versucht nun, das neuerliche Verbot zu stoppen. Kritisiert werden dort unter anderem eine mangelnde wissenschaftliche Grundlage des Verbots sowie eine Beeinträchtigung der Verbrauchersicherheit. Denn die Kunden würden dann auf unseriöse Anbieter ausweichen, die sich nicht an geltende Richtlinien hielten.

Auch René Gröger glaubt, weitere Verbote würden zur Ausnutzung rechtlicher Grauzonen führen. Dennoch hoffe er, dass die Farbhersteller sich schon jetzt auf das mögliche Verbot der aktuell genutzten Blau- und Grün-Pigmente einstellen. Ansonsten müsste er womöglich Farben, die er in diesem Jahr erwirbt, Anfang 2023 wieder „wegschmeißen“.