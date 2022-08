Erste Weichen für neue Brücke an Ascherslebener Westerbergen sind gestellt

Aschersleben/MZ - Die Wipperbrücke am Ringhotel in den Westerbergen Aschersleben war Thema in der jüngsten Sitzung des Finanzausschusses. Für Planungsleistungen haben die Ausschussmitglieder eine außerplanmäßige Ausgabe von 100.000 Euro bewilligt. Die Stadt geht damit in Vorleistung. Die rund 100 Jahre alte Brücke ist in einem so schlechten Zustand, dass schon jetzt nur Fahrzeuge mit einem Gewicht unter fünf Tonnen passieren dürfen.