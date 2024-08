Nachterstedt/Giersleben/Berlin/MZ - Die Reise in die Hauptstadt hat sich gelohnt: Reinhard Gehlhaar (Nachterstedt) und Holger Wittig (Giersleben) konnten am Sonnabend beim Werfer-Fünfkampf auf der Anlage in Berlin-Zehlendorf überzeugen. Beide gewannen in ihren Altersklassen den Wettbewerb - und das mit persönlichen Bestleistungen.

