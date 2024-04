Die Polizei in Aschersleben wollte einen flüchtigen Pkw aus Richtung Hettstedt bei der Einfahrt in die Stadt zum Anhalten zwingen. Die Aktion missglückte jedoch.

Die Polizei verfolgte aus dem Mansfelder Land kommend einen Pkw Citroën in Richtung Aschersleben, verlor aber dessen Spur.

Aschersleben/MZ - Am Dienstagnachmittag wurde laut Polizei aus einem Nachbarrevier die Verfolgung eines Pkw gemeldet. Das Fahrzeug, an welchem sich gestohlene Kennzeichen befanden, fuhr dabei aus Richtung Quenstedt kommend in Richtung Aschersleben.

Die Polizei sperrte in Aschersleben daraufhin die Eislebener Straße auf Höhe des Klinikums. Hierzu wurde der Funkstreifenwagen als Hilfsmittel mit eingeschaltetem Blaulicht auf der Fahrbahn abgestellt. Das flüchtige Fahrzeug nährte sich mit fast ungeminderter Geschwindigkeit der Sperre und streifte am Ende den Funkwagen.

Anschließend beschleunigte der Fahrer weiter und verschwand im Stadtgebiet. Bei der nachfolgenden Absuche konnte das Fahrzeug leider nicht mehr aufgefunden werden. Die Verfolgung wurde daraufhin abgebrochen, die Ermittlungen zu dem flüchtigen Citroën Saxo dauern an.