Nach Gerüchten um Schließung: Elka-Kaufhaus bleibt auch weiterhin in Aschersleben

Mit einem Facebook-Post ist das Ascherslebener Elka-Kaufhaus an die Öffentlichkeit gegangen.

Aschersleben/MZ - Es komme ihm so vor, als wäre es gestern gewesen, sagt Jürgen Vaupel. Dabei sind 17 Jahre vergangen, seit er im ersten Stock des Elka-Kaufhauses zum ersten Mal die Schuhregale bestückt hat. Jetzt räumt er sie wieder aus, Britta und Jürgen Vaupel schließen den Standort in Aschersleben und konzentrieren sich künftig auf die Filiale in Hettstedt.