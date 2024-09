Der Eisenbahnclub in Aschersleben feiert am 7. und 8. September 2024 seinen 60. Geburtstag. Höhepunkt ist unter anderem eine Dampflok aus dem Erzgebirge kommt

Eisenbahnfans kommen am Wochenende in Aschersleben beim Lokschuppenfest voll auf ihre Kosten

Aschersleben/MZ. - Nostalgie pur - das verspricht der Eisenbahnclub Aschersleben bei seinen alljährlichen „Verkehrshistorischen Wochenenden auf Schiene und Straße“. In diesem Jahr steht das Wochenende am 7. und 8. September 2024 im Zeichen eines besonderen Jubiläums. „Wir feiern unseren 60. Geburtstag und 30 Jahre am Standort an der Magdeburger Brücke. An diesen beiden Tagen haben wir wieder viel für die ganze Familie vorbereitet“, teilt Robin Heim vom Vorstand des Eisenbahnclubs mit.

Die Vereinsmitglieder um Roman Neunherz freuen sich besonders darüber, dass in diesem Jahr auch endlich wieder eine betriebsfähige Dampflokomotive nach Aschersleben kommt. Es handele sich um die 86 1333 aus dem Erzgebirge, die als Gast in Aschersleben erwartet wird, berichtet Robin Heim. „Das ist nach 50 Jahren das erste Mal, dass so eine Lok hier ist“, betont er.

Mitfahren ist erlaubt

Früher, weiß Heim, seien solche Dampflokomotiven zwischen Gerbstedt und Hettstedt regelmäßig im Einsatz gewesen. Die Dampflokomotive wird für Führerstandsmitfahrten und Fotos zur Verfügung stehen, kündigt der Verein an. Aber auch auf Diesellokomotiven werden Führerstandsmitfahrten durchgeführt.

Für die kleinen Gäste wird es ein Karussell und die Kindereisenbahn geben. „Die Kinder können an unserer Gartenbahn auch selbst das Steuer übernehmen. Außerdem kann das Gelände per Muskelkraft mittels einer Handhebeldraisine erkundet werden“, kündigt Robin Heim an.

Ausstellungszug kann besichtigt werden

Die Modelleisenbahn des Vereins im Stettiner Triebwagen hat nebst dem Ausstellungszug zur Eisenbahnverkehrsgeschichte auch wieder geöffnet. Im Lokschuppen soll es von den Modelleisenbahnfreunden aus dem Magdeburger Stadtteil Cracau eine große Modelleisenbahnanlage zu sehen geben. Verkaufsstände zur Modelleisenbahn werden das Angebot komplettieren.

Auf dem weitläufigen Gelände des Eisenbahnclubs sind neben zahlreichen Eisenbahnfahrzeugen auch die vereinseigenen und angereisten Oldtimer zu sehen. „Ganz Mutige können wieder neben den Gleisen mit einem Panzer mitfahren“, weist Heim auf ein weiteres Highlight hin.

Am Sonntag gibt der Spielmannszug aus Schadeleben am frühen Morgen ein Platzkonzert. Der Eintritt kostet für den Erwachsenen vier Euro, für Kinder zwei Euro. Eine Familienkarte für zwei Erwachsene und zwei Kinder wird für zehn Euro angeboten. Geöffnet ist am Samstag von 9 bis 18 Uhr und Sonntag von 9 bis 17 Uhr.