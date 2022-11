Einbruchsserie in Ascherslebener Kleingartenanlage

Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu mindestens fünf Gärten an der Klopstockstraße.

Aschersleben/MZ - Zwischen dem 30. und dem 31. Oktober wurde in der Kleingartensparte Klopstockstraße 1946 in Aschersleben eingebrochen. Der oder die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu mindestens fünf Gärten. In einem Fall wurden zudem der Gartenzaun und eine Schuppentür beschädigt.

Ob und welche Gegenstände entwendet wurden, oder ob es sich nur um eine mutwillige Beschädigung der Gärten handelt, ist Bestandteil der weiteren Ermittlungen. Die Polizei rät daher Gartenbesitzern, alle wertvollen Geräte und Gegenstände, wie Radio, Fernsehen, Kaffeeautomaten usw. aus den Gartenhäusern und -lauben herauszuholen und über den Winter zu Hause zu lagern.

Auch Satelliten-Anlagen sollten, wenn möglich, abgebaut werden, um nicht die Aufmerksamkeit der Einbrecher auf sich zu ziehen. Aus versicherungstechnischen Gründen sollten die Grundstücke und Lauben angemessen, sicher verschlossen werden.