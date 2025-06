Ein unbekannter Täter ist am Montagmorgen in drei Wohnungen eines Ascherslebener Mehrfamilienhauses eingebrochen. Eine Bewohnerin vertrieb ihn durch Schreie. Die Polizei bittet nun um Hinweise.

Aschersleben/MZ - Am Montagmorgen wurde dem Revier Salzlandkreis der Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Aschersleben gemeldet. Ein bisher unbekannter Täter hatte sich gegen 05.30 Uhr Zutritt durch die geschlossene, aber nicht verschlossene Haustür an der Feldstraße verschafft. Anschließend gelangte er über den Hausflur zu insgesamt drei Wohnungen.

Geld und Wertgegenstände gestohlen

Laut Polizeibericht konnten die Türen mit dem von außen im Schloss steckenden Schlüssel geöffnet werden. Der Unbekannte durchsuchte alle drei Wohnungen, während die Bewohner schliefen, und entwendete Schmuck, Debitkarten, einen Autoschlüssel und Bargeld. In der dritten Wohnung wurde die Mieterin durch die Anwesenheit des Diebes geweckt und begann zu schreien, was den Täter stadteinwärts in die Flucht schlug.

Der Dieb wurde als männlich, mit einer schwarzen Jogginghose und einem grauen Pullover bekleidet beschrieben. Das Gesicht konnte die Frau nicht erkennen, da er eine Maske trug. Allerdings soll der Täter in verständlichem, regionalen Deutsch gesprochen haben.

Spurensicherung kommt zum Einsatz

Nach Verständigung der Polizei kamen Spezialisten der Spurensicherung in dem Mehrfamilienhaus zum Einsatz. Hinweise zur Tat oder dem flüchtigen Täter nimmt das Revier Salzlandkreis unter 03471/37 90 entgegen.