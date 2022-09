Ehemaliger Ascherslebener sucht Klassenkameraden von 1949

Nachdem ein Darmstädter ein altes Klassenbild in der MZ entdeckt, erinnert er sich an seine eigene Schulzeit - und sucht nun nach Klassenkameraden.

Holmer Mier wurde 1944 eingeschult. Hier ist er an der Stephanischule und in der 6. Klasse.

Aschersleben/MZ - Nachdem Holmer Mier das historische Klassenfoto entdeckt hatte, das ein MZ-Leser auf seinem Dachboden fand (die MZ berichtete), gesteht er: „Ich wäre fast vom Stuhl gefallen und dachte: Das hab ich doch auch noch!“ Es war die gleiche Kulisse - die Eingangstür der ehemaligen Stephanischule in Aschersleben, die heute das zweite Gebäude des Gymnasiums Stephaneum ist -, aber ein anderer Jahrgang. Während das entdeckte Foto die Klasse 4c zeigt, hat Mier einen Schnappschuss von sich und seinen Mitschülern, als sie in der damaligen Zeit in der sechsten Klasse waren, der Klasse 6a.