Aschersleben/MZ - Am Wochenende vom 10. bis 12. Mai ist es wieder soweit: Die Herrenbreite verwandelt sich in ein großes Feier- und Festivalgelände – beim traditionellen Gildefest. „Dabei haben wir wieder viele schöne Sachen auf dem Programm“, kündigt Organisator Martin Rothe an. Mehr als 400 Akteure sind beteiligt. „Es wird ein Fest zum Ausprobieren, Mitmachen und Erleben.“

Wieder „Chillen und Grillen“

Bevor es am Freitagnachmittag offiziell losgeht, wird es bereits am Donnerstag eine Neuauflage von „Chillen und Grillen“ geben, da die Veranstaltung im vergangenen Jahr gut angenommen wurde, berichtet Rothe. Auch der Rummel und erste Stände seien dann schon da.

An den drei eigentlichen Festtagen stehe – neben vielen anderen tollen Auftritten – auch immer ein echtes Highlight auf dem Programm, verspricht der Organisator. So heizt gleich am Freitagabend das DJ-Duo „Anstandslos und Durchgeknallt“ von 22.30 bis 24 Uhr den Besuchern im Zirkuszelt Manege – das ebenfalls erneut einen Platz auf der Herrenbreite finden wird – ein.

Am Sonnabend von 22 bis 22.30 Uhr sind „Sylver“ auf der Hauptbühne zu Gast. „Die beiden kommen aus Belgien, sind da echte Superstars und freuen sich schon, hier mit dabei zu sein“, sagt Martin Rothe.

Schlager-Party am Sonntag

Am Sonntag von 16.30 bis 17.15 Uhr steht dann Schlagersängerin Anna-Maria Zimmermann auf der Bühne. „Einen Künstler dieser Kategorie“ – also jemand, der mit modernem Party-Schlager Erfolge feiert – „hatten wir noch nie auf dem Gildefest“, meint Rothe. „Und ich bin sehr stolz, dass das geklappt hat.“

Neben den nationalen und internationalen Akteuren werden aber auch wieder zahlreiche Solokünstler und Gruppen aus Aschersleben und der Region vertreten sein. „Denn das soll das Gildefest ja auch sein: ein Fest von den Menschen hier für die Menschen hier“, findet der Organisator.

Auch die Big-Band Aschersleben wir dabei sein. (Foto: Frank Gehrmann)

So eröffnen beispielsweise am Freitag, 14 Uhr, die „Bubblegums“ des IB-Hortes Pfeilergraben das Bühnenprogramm, gefolgt von „Alisha and Friends“ der Adam-Olearius-Schule, Entertainer Enrico Scheffler, der „Crazy Dance Crew“ und der Band „Blackline“. Am Abend sind unter anderem „Ventura Fox“ aus der Gemeinde Bördeland zu Gast, bei denen das Publikum via WhatsApp über die Musik mitbestimmen kann.

Weiter geht es am Sonnabend beispielsweise mit DJ Klaus Klotz, den Sportakrobaten Hedersleben und der Ascherslebener Big-Band. Letztere würden auf solchen Fest nicht allzu oft auftreten, sagt Martin Rothe. Umso größer sei die Freude, dass man sie für das Gildefest gewinnen konnte. „Denn wenn wir solches Talent bei uns haben, dann muss das auch auf die Bühne.“

Am Sonntag findet ab 11 Uhr ein ökumenischer Gottesdienst auf der Bühne statt, ehe ab 12 Uhr zum Frühschoppen mit den Einetaler Jägern geladen wird.

Für die Jüngsten

Zusätzlich zu all den Auftritten für die „großen“ Besucher soll aber auch den Jüngsten einiges geboten werden: Am Freitag gastiert ein Puppentheater im Zirkuszelt Manege, Kindermusiker „herrH.“ gibt am Sonnabend auf der Hauptbühne ein Familienkonzert und der Hof der klugen Tiere ist am Sonntag mit von der Partie.

Zudem können sich die Kleinen bei verschiedenen Mitmachangeboten ausprobieren: etwa am Sonnabend und Sonntag im Zirkuszelt, wenn der Circus Hecker wieder dazu einlädt, kleine Kunststücke, Zaubertricks oder Jonglieren zu lernen. Auch der Schöpfrad e.V. und der Verein Kinderhand aus Bernburg bieten am Sonnabend Möglichkeiten, sich kreativ zu entfalten und ein kleines Andenken an den Besuch beim Gildefest anzufertigen. Zudem können auch wieder ein paar Runden auf dem Nostalgiejahrmarkt gedreht werden.

Doch nicht nur, was Auftritte und Aktivitäten angeht, soll es eine große Auswahl geben. Auch in Bezug auf die Kulinarik verspricht Martin Rothe viele verschiedene Angebote, unter anderem von lokalen Herstellern wie dem Majoranwerk oder den Kaffeemännern. Darüber hinaus wird eine Tapas-Bar dabei sein, können Handbrot, Langos, Corndogs oder Bubble-Waffeln ausprobiert werden. „Aber die Bratwurst gehört natürlich auch dazu“, sagt Rothe.

Preise bleiben stabil

Der Ticketvorverkauf für das diesjährige Gildefest startet am 1. April im E-Center, im Sonnenstudio „Sunmaker“ und bei der Salzlandsparkasse sowie online bei TixforGigs.com. Im März sei außerdem ein Online-Verkauf geplant für all jene, die sich ganz früh ihre Tickets sichern wollen. Und natürlich werde es auch an der Abendkasse Eintrittskarten geben. Weitere Informationen gibt es online auf der Website zum Fest.

Die Preise bleiben dabei stabil, betont Martin Rothe. Ein Wochenend-Ticket kostet 20 Euro, Abendtickets für Freitag bzw. Sonnabend ab 18 Uhr zehn Euro sowie Tagestickets für Sonnabend bzw. Sonntag, die nur an der Kasse vor Ort erhältlich sind, fünf Euro. Kinder unter 14 Jahren kommen kostenlos zum Fest.