Drei Männer von der Feuerwehr Drohndorf bekochen Kameraden

Drohndorf/MZ - Wenn am Wochenende in Drohndorf Heimatfest gefeiert wird, dann gehört die Erbsensuppe aus der Gulaschkanone dazu wie Bratwurstschießen und Tanzbeinschwingen. 200 Portionen gehen da locker weg, und drei Männer aus der Drohndorfer Feuerwehr sind zuständig dafür, dass die Suppe genau so schmeckt, wie sie schmecken muss. Danny Bierstedt, Marcel Möser und Steven Herrmann sind dann die Herrscher über die knallrote Feldküche, Baujahr 1973.