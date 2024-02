Was macht eigentlich der Bereitschaftsdienst der Stadt Aschersleben? Wann wird er gerufen und wann nicht? Von Schafen auf der Straße und geklauten Gullydeckeln.

Zu den Aufgaben des Bereitschaftsdienstes der Stadt Aschersleben gehört es, im Katastrophenfall zu unterstützen – wie kürzlich bei einem Wohnungsbrand in Winningen.

Aschersleben/MZ - Ein Wohnungsbrand. Während die Feuerwehr Schläuche ausrollt und mit den Löscharbeiten beginnt, stehen die Bewohner mit sorgenvollen Gesichtern in einiger Entfernung. „Ist der Bereitschaftsdienst schon verständigt?“, ist eine der Fragen, die dann häufig gestellt werden. Denn jemand muss sich ja kümmern um die Menschen, die vermutlich so schnell nicht zurück in ihre Wohnungen können. Und dieser „Jemand“ ist dann eben der Bereitschaftsdienst der Stadt.