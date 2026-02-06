Es war ein richtungsweisendes Duell, in dem die Basketballer aus Aschersleben nach Rückstand in Fahrt kommen – und gegen Oldenburg gewinnen. Im Dress der Tigers präsentiert sich ein neuer Spieler.

Die Tigers, hier mit Josue-Joseph Bonga (am Ball), überzeugten mit einer starken Leistung gegen den Oldenburger TB.

Aschersleben/MZ - Die Tigers zeigen die erhoffte Reaktion: Nach der höchsten Saisonniederlage gegen den Tabellenführer aus Charlottenburg präsentieren sich die Basketballer aus Aschersleben nur zwei Tage später im Tiger-Käfig höchst konzentriert, laufen jedoch zunächst einem Rückstand hinterher, kommen dann aber in Fahrt und freuen sich am Ende über zwei wertvolle Punkte. Die Tigers bezwingen den Tabellennachbarn Oldenburger TB mit 82:62 – es war der achte Saisonsieg. Damit festigen die Basketballer von der Eine den achten Platz in der 1. Regionalliga Nord.