Doppelpack für die Aschersleben Tigers

In der 1. Regionalliga ist Aschersleben zunächst im Nachholspiel bei den Roten Drachen gefordert. Am Sonntag geht es dann nach Braunschweig.

Aschersleben/MZ - Es ist hinlänglich bekannt, dass Spieler das Spiel dem Training vorziehen. Somit dürfte das Wochenende ganz nach dem Geschmack der Ascherslebener Basketballer sein. Bei den Red Dragons Königs Wusterhausen steht Freitagabend die Nachholpartie auf dem Plan. Keine 48 Stunden später sind die Tigers in Braunschweig gefordert.

Brandenburger können jeden Gegner schlagen

Genügend Gründe zum Feuerspeien dürften die Königs Wusterhausener haben. Nachdem sie ihre Corona-Infektionen überstanden haben, mussten die Dragons zuletzt einige Niederlagen verkraften und finden sich auf Tabellenplatz elf wieder. Dies sollte aber nicht über ihre Stärken hinwegtäuschen, was auch Tigers- Trainer Thorsten Weinhold bestätigt: „Die zurecht als Mitfavorit in die Saison gestarteten Brandenburger sind von Verletzungen und Corona gebeutelt. Die um die bundesligaerfahrenen Spieler zusammengestellte Mannschaft ist nicht nur eine der am längsten in der Liga spielenden, sondern verfügt auch über so viel Talent im Kader. Sie können damit jeden Gegner schlagen.“ Der Kopf der Mannschaft ist einer dieser ehemaligen Bundesligisten: Oliver Mackeldanz. Der Center weiß sowohl Feuer zu speien (25,3 Punkte, 11,8 Rebounds pro Partie) als auch seine Mannschaft erfolgreich anzuführen. Weiteren Auftrieb erfahren die Dragons durch ihren Flügel mit Souleymane Diallo (12,1 Punkte, 6,8 Rebounds) sowie Acha Njei (13,6 Punkte). Zudem treffen die Tigers auf weitere bekannte Namen: Trainer Michael Opitz und Guard Andrew Louis Jones. Letzterer blickt ebenfalls auf eine Karriere in der 2. Bundesliga zurück und überzeugt ebenso im wurfgefährlichen Quartett (13 Punkte, 4,7 Rebounds pro Partie).

Braunschweig mit Doppelizenz-Spielern?

Nachdem die Tigers den Ritt durch die Drachenhöhle bewältigt haben, führt es sie am Sonntagnachmittag kleinen A-36-Derby zur SG Braunschweig. Das Kooperationsteam der Basketball Löwen Braunschweig ist bestückt mit talentierten Doppellizenzlern, die ebenso im Kader des Bundesligisten anzutreffen sind. Den Anführer der Braunschweiger stellt Forward Sananda Fru nicht nur hinsichtlich seiner Größe von 2,05 Meter dar. Er steuert durchschnittlich 12,8 Punkte und 9,9 Rebounds pro Partie) bei. Weitere Punkte sammeln Simon Roosch (16,6 Punkte, 4,9 Rebounds, Damjan Milutinovic (11,2 Punkte) und Joshua Burgunder (10,5 Punkte) ein und strahlen damit die größte Gefahr für ihre Gegner aus. Zwar fällt Roosch verletzungsbedingt aus, allerdings kann ansonsten von einem vollständigen Team ausgegangen werden, da die Löwen ein spielfreies Wochenende haben und die Doppellizenzler zur Verfügung stehen. Die Mischung könnte den Tigers folglich eine wilde Partie bescheren, wie Coach Weinhold bestätigt: „Seit dem fulminanten Derbysieg gegen Wolfenbüttel zeigt sich der Kooperationspartner der Basketball Löwen Braunschweig zunehmend stabil. Sie konnten gleich ein weiteres Spiel gewinnen sowie auch gegen vorn in der Tabelle stehende Teams respektable Ergebnisse erzielen. Die Mannschaft gehört physisch zu den Topteams der Liga und stellt das auch regelmäßig unter Beweis. Ein schwerer Doppelspieltag für uns, zumal beide Spiele auswärts gespielt werden müssen“, sagt er.

Dass die Braunschweiger nicht zurückschrecken werden, bestätigt auch deren Sportkoordinator Björn Becker: „Wir wollen natürlich jedes Spiel kämpfen. Mit einem jungen Team ist das nicht immer einfach, aber sie geben alles. Wir möchten uns gegen Aschersleben gut präsentieren, was eine sehr schwierige Aufgabe wird. Wir werden vernünftig scouten und versuchen zwei Punkte zu Hause zu halten. Aber uns begleitet auch Verletzungspech. Simon Roosch fällt aus, was schwer kompensierbar sein wird.“

Ein kurzer, aber wilder Ritt durchs Wochenende wird das für die Tigers allemal. Anpfiff in der Drachenhöhle in Königs Wusterhausen ist am Freitag um 19.45 Uhr. Über Unterstützung in der Löwenstadt Braunschweig würden sich die Ascherslebener Basketballer freuen. Die Partie wird am Sonntagnachmittag um 16 Uhr, in der Sporthalle Alte Waage angepfiffen. Einlass gibt es dort für bis zu 200 Zuschauer und unter Einhaltung der 2G-Regel.