Sachsen-Anhalts Landespolitiker diskutieren derzeit über mögliche finanzielle Kürzungen für freie Schulen ab dem kommenden Jahr. Was das für die Bildungseinrichtungen in Aschersleben bedeuten würde.

Diskussion in der Landespolitik: Bekommen freie Schulen in Aschersleben künftig weniger Geld?

Aschersleben/MZ - Etwa 200 gibt es in Sachsen-Anhalt, drei davon in Aschersleben. Die Rede ist von Schulen in freier Trägerschaft. Die freie Montessori Grundschule, die evangelische Grundschule „Philipp Melanchthon“ sowie die Gemeinschaftsschule „Adam Olearius“ beschulen in Aschersleben hunderte Kinder aus der Region. Nun bangen sie um ihre finanzielle Zukunft.