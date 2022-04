Die Stadtwerke Aschersleben übernehmen Ersatzversorgung mit Strom und Gas, wenn Anbieter nicht mehr liefern

Aschersleben/MZ - „gas.de und Stromio stellen Belieferung ein.“ So lautete manche Presse-Schlagzeilen in den letzten Wochen, die bei Strom- und Gas-Kunden für Entsetzen sorgte. Andere Anbieter machten dies ebenfalls angesichts der extrem gestiegenen Beschaffungskosten. Wie viele Kunden in Aschersleben betroffen sind, lässt sich nicht in Erfahrung bringen.