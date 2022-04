Die besten Stephaneer wurden in Aschersleben geehrt

Aschersleben/MZ - Jedes Jahr zeichnet das Europagymnasium Stephaneum in Aschersleben seine besten Abgänger mit einem silbernen Ginkgoblatt aus. Der Stephaneerpreis wird seit 1996 an Schülerinnen und Schüler verliehen, die sich in bestimmten Fachbereichen von der Allgemeinheit abheben. Sei es durch schulische Leistungen, sportliche Erfolge oder soziales Engagement. Am Donnerstagabend konnten die diesjährigen Preisträger ihre Ehrung in der Aula des Hauses entgegennehmen.