Die Abfallfibel des Salzlandkreises kommt verspätet und die Homepage wird noch aktualisiert

Auch wenn die Abfallfibel verspätet kommt, entsorgt wird in Aschersleben wie gewohnt.

Aschersleben/MZ - „Die Abfallfibel ist noch nicht da und die App zeigt nur Leichtverpackungen an. In unserer Straße weiß niemand, wann nächste Woche Restmüllabfuhr ist, da ja am Donnerstag ein Feiertag ist.“ MZ-Leserin Gisela Ewe ist hilflos und bittet die MZ um Rat. Der Blick auf die Homepage des Kreiswirtschaftsbetriebes des Salzlandkreises (KWB) bringt keine Aufklärung. Im Januar stehen nicht nur für alle Straßen Ascherslebens weiße Flecken, sondern für alle Orte.