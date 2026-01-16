Die Wohnungsgenossenschaft Einigkeit startet ein großes Umbau- und Modernisierungsprojekt im Ascherslebener Kosmonautenviertel. Was genau geplant ist.

Projektstart an der Ascherslebener Oberstraße: Der Bagger steht bereit für den Rückbau.

Aschersleben/MZ. - Im größten zusammenhängenden Wohngebiet der Wohnungsgenossenschaft Einigkeit beginnt ein neues Kapitel. An der Oberstraße rollen die Bagger an. Mit dem symbolischen „ersten Baggerbiss“ startet der grundlegende Umbau des Blocks 52 bis 58. Aufsichtsratschef Ernst-Joachim Schulze spricht von einem Projekt, „das lange geplant ist“.