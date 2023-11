Der Maler Frank Nitsche gestaltet im Grauen Hof Aschersleben eine große Werkschau aus Anlass seines 65. Geburtstages. Eröffnung ist am 25. November.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Aschersleben/MZ - „Meine Bilder sind am ehesten zu verstehen, wenn man an Musik denkt. Rhythmus und Klänge. Ich male im Grunde Klangwelten“, sagt Frank Nitsche über seine Arbeiten. Der Ascherslebener Maler und Grafiker feiert in diesem Jahr seinen 65. Geburtstag.