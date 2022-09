Denkmale in und um Aschersleben werden am Sonntag geöffnet

In historische Keller steigen und auf Türme klettern. Am Sonntag ist dank eines abwechslungsreichen Programms vieles rund ums Denkmal möglich.

Aschersleben/MZ - Der kommende Sonntag, 11.09.2022, ist wieder der Tag des offenen Denkmals. In diesem Jahr steht er unter dem Motto „KulturSpur. Ein Fall für den Denkmalschutz“. Das Motto lädt dazu ein, „sich auf Spurensuche zu begeben und Geschichten am Denkmal zu ermitteln“, wie es auf der Webseite www.tag-des-offenen-denkmals.de heißt. Seit 1993 koordiniert die Deutsche Stiftung Denkmalschutz immer am zweiten Sonntag im September ein Event, das mittlerweile viele fest in ihrem Kalender verankert haben. Bietet der Tag doch spannende Einblicke in die Bau- und Kunstgeschichte der eigenen Stadt.