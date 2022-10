DDR-Platte wird in Aschersleben zu energieautarkem Haus

Aschersleben/MZ - Der große Kran ist schon aus der Entfernung zu sehen. An seinem langen Arm hängt eine große dunkle Platte, die im Wind hin und her schaukelt. Mehrere Männer stehen auf dem Dach des Mehrfamilienhauses in der Kopernikusstraße und warten auf das herannahende Solarmodul, nehmen es behutsam in Empfang und platzieren es an der freien Stelle. Es ist nur eines von insgesamt 300 Modulen, die verbaut werden. Dazu musste im Vorfeld das Dach des ehemaligen DDR-Plattenbaus steil ausgebaut werden, informiert die Aschersleber Gebäude- und Wohnungsgesellschaft (AGW). „Die Module auf dem neuen Pultdach ersetzen Ziegel und Dachpappe“, erklärt Nadine Tyka-Koggel vom Marketing der AGW. Nach Inbetriebnahme sollen die Module etwa 60 Prozent des Strombedarfs decken.