Brand im Aluminium-Werk Feuerwehreinsatz bei Novelis in Nachterstedt: Dachstuhlbrand und Explosionen

Bei Novelis in Nachterstedt kam es am Mittwochnachmittag zu einem Dachstuhlbrand, der durch Arbeiten am Dach ausgelöst wurde. Es gab mehrere Explosionen. Feuerwehren aus Seeland und Aschersleben sind im Einsatz.