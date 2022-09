Come Back in Aschersleben nach Renovierungspause wieder geöffnet

Aschersleben/MZ - Der Imbiss- und Backwarenladen Come Back in der Breiten Straße hat sich herausgeputzt. Inhaber Orkhan Yusifov hat die letzten Wochen genutzt und seinen Laden komplett umgekrempelt. Was hinter den mit großen Papierbahnen beklebten Fenstern passiert, hat so manche Passanten ins Grübeln gebracht. Schließt das frühere Backwerk schon wieder? Oder gibt es einen Inhaberwechsel? Weder noch! Denn nun ist das Geheimnis gelüftet, das Come Back hat sich einer Schönheitskur unterzogen. Wenig erinnert noch an den ursprünglichen Laden.