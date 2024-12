Der Weg durch den Berggarten in Cochstedt führt von der Straße Am Schwimmbad hinter dem Sportplatz entlang zur Lindenstraße. Einige kranke oder bedrohlich schief stehenden Bäume, wie dieser, bereiten Sorgen.

Cochstedt/MZ - Der sogenannte Berggarten in Cochstedt wirkt wie ein kleiner Urwaldpark. Er reicht am Hang hinter dem Sportplatz von der Straße Am Schwimmbad bis in Richtung Lindenstraße. Einst war der Weg hindurch als kürzester Weg zum Schwimmbad und zur „Stones-Bank“, wo die Jugend Musik hörte, beliebt. Obwohl diese Zeiten längst vorbei sind, wird der Weg von Spaziergängern hin und wieder noch genutzt.