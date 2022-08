Chef der Seeland-Gesellschaft kündigt überraschend

Seeland/MZ - Heidrun Meyer war mehr als überrascht, als sie am Montagmorgen in ihr dienstliches E-Mail-Fach schaute. Denn dort fand die Seeland-Bürgermeisterin - gerade frisch aus dem Urlaub zurück - völlig unerwartet die Kündigung des neuen Seeland-Geschäftsführers vor. Das offizielle Schreiben folgte eine Stunde später per Einschreiben. „Michael Schuster hat zum 30. September gekündigt und ebenfalls mitgeteilt, dass er jetzt krankgeschrieben ist. Der Krankenschein kam heute Morgen“, erklärte die Bürgermeisterin am Dienstagvormittag.