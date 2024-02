Chaos an Containern in Aschersleben und Seeland hält an: Wohin mit Gläsern und Flaschen?

Chaos am Container - auch in Frose werden die Flaschen davor abgestellt, weil der Platz nicht ausreicht. Allerdings schön sortiert.

Aschersleben/Frose/MZ - Das Chaos am Container bleibt: In Frose stapeln sich weiterhin die Glasflaschen und Gläser vor den Sammelbehältern – allerdings lustigerweise fein ordentlich sortiert. Der Froser Stadtrat Thomas Senier (WFB) sprach das Problem dann auch auf der Stadtratssitzung am Dienstagabend an. „Die Anzahl der Container wurde verringert und die haben auch noch weniger Platz“, wunderte sich auch der ebenfalls aus Frose stammende Stadtratsvorsitzende Mario Kempe (CDU).