Friedrichsaue/MZ - Die Feuerwehren der Stadt Seeland sind am Freitagabend zu einem Carportbrand im Ortsteil Friedrichaue ausgerückt. Um 20.30 Uhr sei die Alarmierung wegen eines Mittelbrandes eingegangen, berichtet Stadtwehrleiter Niko Przybille. Daraufhin haben sich 46 Kameraden mit neun Fahrzeugen auf den Weg zum Einsatzort gemacht. Alle Seeland-Ortswehren waren dabei, mit Ausnahme der Hoymer, die an diesem Abend ihre Jahreshauptversammlung abgehalten haben.