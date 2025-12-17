Einem 24-Jährigen werden mehrere Straftaten in einer durchzechten Nacht vorgeworfen. Diese Vorwürfe klingen brutal. Warum die Verhandlung trotzdem vertagt werden muss.

Brutale Tatvorwürfe: Im Suff die Freundin misshandelt und die Treppe runtergestoßen

Nachdem er seine damalige Freundin unter Alkoholeinfluss geschlagen und misshandelt haben soll, muss sich ein 24-Jähriger vor dem Amtsgericht Aschersleben verantworten.

Aschersleben/MZ - Ein 24-Jähriger muss sich gegenwärtig im Amtsgericht Aschersleben für mehrere Straftaten verantworten. Körperverletzung, Freiheitsberaubung, Beleidigung, Tiermisshandlung und Waffenbesitz. Die Anklageschrift der Magdeburger Staatsanwaltschaft im Gerichtssaal von Strafrichter Christian Häntschel klingt wie eine Geschichte aus einem brutalen Thriller.