Das Anschlagen der Brandmeldeanlage sorgte im Edeka-Markt in der Eislebener Straße in Aschersleben für die kurzzeitige Räumung des Gebäudes. Die Ascherslebener Feuerwehr konnte aber bald Entwarnung geben.

Brandmeldeanlage unterbricht kurzzeitig Einkaufsvergnügen in Aschersleben

Auch die Drehleiter war vorsorglich mit in die Eislebener Straße ausgerückt.

Aschersleben/MZ/fge - Aufgrund des Auslösens der Brandmeldeanlage musste der Edeka-Markt in der Eislebener Straße in Aschersleben am Montag gegen 11.30 Uhr kurzzeitig geräumt werden. Nur Minuten später trafen die Kameraden der Ascherslebener Feuerwehr vor Ort ein, um die Lage zu erkunden.