Aschersleben/MZ - Am 27. September wird das Ballhaus in Aschersleben zur Bühne für eine ganz besondere Box-Veranstaltung. Mit der SES-Boxgala kehrt der Profisport in die Stadt zurück – und das mit einem hochkarätigen Hauptkampf: Lokalmatador Julian Vogel will seinen WBO-Junioren-Weltmeistertitel gegen den ebenfalls ungeschlagenen Sami Ahmeti, Junioren-Weltmeister des WBC, verteidigen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.