Eine ruhige Hand und ein sicheres Auge brauchten die Bogenschützen, die am Wochenende auf der Herrenbreite von Aschersleben ihre Landesmeister in zahlreichen Kategorien ausgeschossen haben.

Aschersleben/MZ - Das Areal an der Mondskulptur auf Ascherslebens Herrenbreite ist am Wochenende weiträumig mit Flatterband abgesperrt. Nur zur Sicherheit, denn hier fliegen Pfeile. Über 40 Bogenschützen aus ganz Sachsen-Anhalt suchen in unterschiedlichen Kategorien und Altersklassen ihre Landesmeister.